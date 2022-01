Bruna Marquezine elogia o novo apresentador do ‘BBB 22’

Em suas redes sociais, a atriz elogiou o trabalho de Tadeu Schmidt e brincou “não para de enviar beijo pra Luana Piovani”

Bruna Marquezine, de 26 anos, já honrou o seu legado e começou a assistir o Big Brother Brasil. “Tchau Tadeu, você é tão bonzinho”, comentou a atriz. Logo em seguida, o apresentador mandou outro beijo para Luana Piovani, que jurou não assistir o programa.

“Ele mandou outro beijo pra Luana. Ai Tadeu, obrigada! Não para de mandar beijo pra Luana até ela decidir acompanhar, postar ‘stories’ e twittar todos os dias”, completou Bruna.

Para quem não entendeu Pedro Scooby, o ex-companheiro de Luana Piovani está no BBB 22. Ao ser questionada se iria assistir o programa, Luana falou que não iria e brincou “Boninho quer pagar?”

Após o segundo dia consecutivo do apresentador Tadeu mandar beijo para Luana, que se recusa ver o BBB, a atriz apareceu em seu Instagram contando sobre sua noite.

“Ai meu Deus do céu eu não assisti de novo o Big Brother! Eu tava comendo japa, ai me esqueci. Se bem que, eu tenho televisão mas não tenho antena, então nem se eu quisesse eu teria assistido. Mas já estou sabendo que Tadeu Schmidt mandou outro beijo pra mim e eu estou amando! Estou achando que vai ser a grande ‘hashtag’ do programa, #beijos Luana”, afirmou.