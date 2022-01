Brothers disputam em duplas prova para ganhar Líder e Anjo no BBB 22

Todos os participantes do Big Brother Brasil 22 disputam na tarde desta sexta-feira (21) uma superprova que vai definir o Líder e o Anjo da semana.

A disputa é feita em duplas, sendo um dos concorrentes do grupo Camarote e o outro do grupo Pipoca. Na dinâmica, os brothers precisam montar um quebra-cabeça de uma estrada no menor tempo possível.



“Só há uma forma certa, um caminho certo. Não pode sobrar nenhuma peça. Todas precisam ser usadas, são 30 peças. Vocês podem ver a primeira e a última. Essas duas já estão colocadas”, explicou Tadeu Schmidt.



Ele acrescentou que se a pista estiver montada de forma errada, a dupla é eliminada, assim como se uma peça estiver por cima da outra.



Arthur Aguiar e Luciano foram a primeira dupla. Eles montaram o quebra-cabeça em 119,19 segundos. Na sequência, Eslovênia e Tiago Abravanel finalizaram a prova em 216,56 segundos, e Natália e Pedro Scooby em 314,41 segundos. Lina e Jessilane completaram o circuito em 263,93 segundos.



Já Laís e Naiara Azevedo estouraram o tempo máximo e não conseguiram finalizar a prova. Rodrigo e Douglas Silvas terminaram em 172, 50 segundos, e Jade Picon e Elizer em 434,14 segundo. Ainda faltam disputar Maria e Lucas, Bárbara e Brunna Gonçalves e Vyni e Paulo André.