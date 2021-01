Conheça a nova casa do Big Brother Brasil

PUBLICIDADE

Previsto para começar nesta segunda-feira (25), a nova casa do Big Brother Brasil 21 começa a ser revelada. Na nova edição, todo mundo vai ter um cantinho para chamar de seu. Misturando estéticas, cores, estilos e propostas, a casa da vigésima primeira temporada do reality abriga cômodos que deixam o ambiente lúdico e divertido, dando oportunidade para o público e para os brothers se identificarem com múltiplos espaços.

Sala

Ponto de encontro onde todos se reúnem para falar com o mundo fora do confinamento, é multicolorido e traz a vibração dos grafites urbanos.

Banheiro

O banheiro principal ganhou ares de um grande camarim, com muitos espelhos e iluminação privilegiada e, logo ali do lado, a despensa recebe cores e estampas vibrantes.

Cozinha

Palco de muitas discussões, desta vez, a cozinha dos grupos Vip e Xepa ficam lado a lado, na parte interna da casa. Elas são um encontro entre a modernidade e a tradição: a cozinha Vip tem ares industriais, enquanto a da Xepa tem inspiração na decoração de uma cozinha de vó.

Quartos

Até agora só um dos quartos foi revelado homenageia a Literatura de Cordel nordestina, enquanto o outro brinca com formas e estampas multicoloridas.

Área Externa

Já na área externa, a piscina transporta todos diretamente para a Grécia, com as cores azul e branco como predominantes. E agora a academia é o novo ponto de encontro oficial dos confinados, com um upgrade: além de ter modernos equipamentos de musculação, conta com um lounge exclusivo com direito a poltronas, bar e bebidas para acomodar, também, os participantes que ficam por ali só para jogar conversa fora com quem está treinando.