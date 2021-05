BBB Dia 101: Tiago Leifert chora no reencontro dos participantes; houve acerto de contas e clima de harmonia

O reencontro do elenco transcorreu em clima de cordialidade, alegria, autorreflexão, acerto de contas, abraços, pedidos de desculpa e no ar

Com direito a aplauso de pé dos brothers e sisters e mais uma dose de choro e emoção, Tiago Leifert finalizou a edição do BBB 21 com o dia extra, o 101º, exibido pela TV Globo no sábado (08). O reencontro do elenco transcorreu em clima de cordialidade, alegria, autorreflexão, acerto de contas, abraços, pedidos de desculpa e no ar, um eco de “vida que segue” como tem de ser para todos.

Foi mais uma oportunidade para os fãs criarem novos memes dos momentos especiais de muitas cenas que faltaram no tempo regulamentar do reality.

Dos diálogos de Lucas Penteado com Karol Conká e Nego Di deixando as desavenças no passado, passando pelo choro de Viih Tube ao se desculpar com a vencedora Juliette, até revelações de coração partido de um apaixonado Arthur supostamente, mas não revelado, por Carla Diaz, numa confissão a Caio Afiune.

Teve também o retorno dos momentos de descontração e diversão criados pelos participantes do BBB 21, como Viih chamando os brothers de pais, e a pose para foto da “cachorrada” de Gilberto Nogueira deitado com Arthur, Fiuk e Lucas. No melhor estilo Gil, com direito ao bordão: “Aí, Brasil!”.

Tiago Leifert não segurou o choro ao se emocionar no agradecimento à toda a equipe de produção que faz o reality acontecer. “Eu tenho a honra de ser a pessoa que aparece aqui, mas eu não mereço os elogios que recebo. Eu represento muita, muita gente e gostaria de aproveitar essa oportunidade com meus amigos que não aparecem. Tudo o que eles merecem porque são muito bons”, destacou.

De volta à vida real, não faltaram reclamações tanto do público como dos participantes do BBB sobre a edição reduzida do último encontro, exibida por cerca de 1h na programação, com cortes de cenas e diálogos que geraram muito mimimi nas redes sociais.

Frustrados, os internautas ficaram revoltados e xingaram muito no Twitter. Entre os momentos citados que mais fizeram falta na apresentação do especial estavam a conversa entre Juliette e Sarah, as falas de Camilla de Lucas na casa e da primeira eliminada, Kerline.

As sisters também fizeram posts nas redes sociais reclamando por não terem aparecido no último programa.

