‘BBB 23’: Schmidt fala sobre diversidade religiosa após acusações de intolerância

Mais uma vez, Tadeu Schmidt precisou alertar os participantes do Big Brother Brasil 23 sobre as ações cometidas na casa. Sem citar a polêmica conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian na manhã desta segunda-feira, 20, o apresentador usou a transmissão ao vivo para discursar sobre diversidade religiosa.

Aproveitando o clima de carnaval, Schmidt iniciou dizendo que “fé tem tudo a ver” com a festividade e com os participantes do BBB 23. “Eu reparei várias coisas. Sapato tem um tatuagem linda escrita Jesus nas costas. A gente vê o Fred Nicácio com sua guia rezando sempre. O Gustavo rezando de joelhos”, observou

O apresentador pediu ao médico e ao fazendeiro para falarem um pouco sobre o que pedem em suas rezas. Ambos resumiram pedir proteção e sabedoria a eles e aos demais participantes. Tadeu Schmidt, aproveitou, então, para reforçar que Fred Nicácio é adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá, e o pediu mais detalhes “É um culto como a natureza como sua principal divindade”, descreveu o médico.

Após a deixa, o apresentador observou: “vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa. Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica religião. Cada um com sua crença, e respeito tem que estar acima de tudo”.

“Nenhuma religião é melhor do que as outras. Nenhuma religião é pior do que as outras. Não tem religião do bem e religião do mal Todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração. É assim no Brasil, é assim no BBB”, finalizou Tadeu, sob aplausos dos participantes.

Polêmica sobre intolerância religiosa

O termo “intolerância” ganhou destaque no Twitter na segunda-feira, após uma conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian no Big Brother Brasil 23. Na área externa da casa, o trio declarou “medo” de Fred Nicácio devido à sua religião.

Segundo eles, o participante “tava parado fazendo os negócios dele” durante a noite, o que os incomodou. Demonstrando preocupação, o casal questionou o que o médico estava fazendo. “Eu não sei. Eu estou cagad* de medo”, respondeu o emparedado da semana, que, assim como Gustavo, disse ter rezado após presenciar a cena.

No Twitter, a equipe do médico compartilhou a fala do trio e repudiou a atitude, garantindo processo contra os participantes. “Intolerância religiosa é crime! A equipe jurídica do Dr. Fred Nicácio já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis. Vale lembrar que não é a primeira vez que a religião do Fred é pauta como algo negativo”, publicou.

Internautas também criticaram o comportamento de Key, Gustavo e Cristian. Inclusive, pediram pela saída do empresário no Paredão desta semana.

