BBB 22: Silvio Santos na Globo? Tiago mostra a foto do avô para os outros brothers

No quarto do líder da semana, Tiago Abravanel comemora e mostra as fotos de sua família aos colegas de confinamento.

Desde que o neto de Silvio Santos foi confirmado no Big Brother Brasil 22, os internautas esperavam por esse momento histórico da televisão brasileira: o dono do SBT apareceu na tela da Globo, após Tiago Abravanel vencer a prova do líder.

Tiago conheceu o quarto real ao lado de Jade Picon, Lina, Arthur, Scooby e Douglas, e mostrou as fotos para os colegas. Claro, que a foto com o vovô não precisou de apresentações. “Olha o Silvio aí”, gritou os brothers.

Os confinados da xepa puderam acompanhar a visita no quarto do líder, já que a produção liberou as imagens no telão da sala. Todos vibraram e, claro, também reconheceram de longe as fotos do brother junto com Silvio Santos.