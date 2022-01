Douglas vetou Rodrigo, Eliezer e Bárbara da prova do líder da semana

Com o último poder do líder da semana nas mãos, o ator resolveu vetar os três brothers da prova e as reações não foram muito boas.

Na última prova do líder, que foi conjunta com a do anjo, Douglas Silva e Rodrigo formaram a dupla campeã. Acontece que, durante a última semana do programa, o ator se afastou de Rodrigo, e o brother se tornou uma das opções de voto para Douglas. Na noite da última quinta (27), Douglas Silva precisou tirar três participantes da disputa do líder. Rodrigo até tentou se esconder, mas foi o primeiro vetado, além dele, Eli e Bárbara também ficaram de fora. Reações dos brothers Logo que tirou Eli e Bárbara da prova, Douglas Silva se desculpou e falou que o motivo do veto foi a questão de agilidade e habilidade. Mas, o ator nem sequer olhou para Rodrigo, deixando o brother super magoado. Após a prova, Rodrigo chamou Douglas e afirmou: “Você conseguiu o poder do veto pela liderança que a gente conquistou juntos”. O ator ouviu o lado do brother, mas não comentou nada a respeito.