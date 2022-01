Tiago Abravanel é o líder da semana e Pedro Scooby ganha imunidade

Na prova do líder da semana disputada em duplas, Abravanel e Scooby ganharam e garantiram mais uma semana na casa.

A prova do líder da semana parecia simples: montar sanduíche. Mas, a calma, habilidade e agilidade eram uns dos principais ingredientes. Ao entrar em contato com os brothers, Tadeu pediu para formarem duplas e deu as instruções da prova.

As duplas foram as seguintes: Arthur e Douglas; Paulo e Vyni; Laís e Eslô; Lucas e Natália; Maria e Brunna; Naiara e Jessi; Jade e Linn; Tiago e Pedro.

Explicação da prova

“Hoje a prova do Líder é do Levíssimo Seara, que deixa qualquer receita uma delícia. Divididos em duplas, vocês deverão montar um sanduíche de acordo com o gabarito no telão. O primeiro jogador deverá pegar o ingrediente na padaria, subir a escada, percorrer a trave, descer a escada do outro lado e encaixar a peça na mesa de montagem. E voltar até a padaria pela trave para que seu parceiro possa levar um novo ingrediente”, explicou o apresentador.

“Se a peça não encaixar, o jogador deverá trazê-la de volta até a área de padaria, sempre fazendo o percurso pela trave. Aí então será a vez do seu parceiro tentar encaixar a peça correta. Importante: cada jogador só pode percorrer a trave com uma peça de cada vez. O revezamento dos jogadores não pode ser feito na área de montagem. Sempre que um jogador cair da trave ou derrubar seu ingrediente, ele deve voltar a recomeçar o percurso subindo a escada por onde começou. O jogador que colocar o último ingrediente no sanduíche, aperta o botão. As duas duplas mais rápidas avançam para a final”, finalizou.

As duplas foram divididas em dois grupos. Quatro duplas jogaram primeiro e duas passaram para a fase final, e a mesma coisa com o segundo grupo. As duplas finalistas foram: Douglas e Arthur; Laís e Eslô; Linn e Jade; Tiago e Scooby.

Dupla vencedora

Com uma agilidade e facilidade de encaixar os ingredientes, Pedro Scooby e Tiago Abravanel venceram as duas etapas. Eles precisaram entrar em consenso para definir quem seria o líder da semana, e o outro da dupla também ganharia a imunidade.

“Amigo, pode ser eu?” perguntou Tiago, recebendo um abraço e um “Com certeza” de Pedro Scooby.

Tiago Abravanel levou para o VIP Scooby, Douglas, Jade, Linn e Arthur.