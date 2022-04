BBB 22: Scooby ganha prova e leva Paulo André para o VIP

Em uma dinâmica de sorte, que aconteceu após a eliminação, o brother levou a melhor e convidou o amigo para o vip da casa

Pedro Scooby se tornou o novo Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo) após uma prova de sorte. E como só recebeu duas pulseiras do VIP, escolheu seu amigo Paulo André para o grupo.

Na dinâmica, os brothers vestiram fantasias de carrinhos e precisavam percorrer uma pista em um tabuleiro em escala humana. Eles avançavam de casa em casa de acordo com cartões sorteados numa urna e instruções ao longo da pista.

Mais cedo neste domingo (17), Jessilane foi eliminada do reality com 63,63% dos votos. Ela disputava permanência na casa contra Arthur, Eliezer e Douglas, que receberam 28,54%, 5,91%, e 1,92% dos votos, respectivamente.

Jessi era a última mulher na casa do BBB 22 e o programa agora terá um campeão homem, o que não acontecia desde o BBB 15, no qual Cézar Lima levou a melhor. Também se igualam agora o número de campeões homens e mulheres na história do programa.