BBB 22: Scooby elogia esposa e afirma que ela faz parte de seu recomeço

Aproveitando o poder de Líder, o atleta colocou uma música de Charlie Brown Jr e lembrou da mulher, Cíntia Dicker

O clima de romance tomou conta da casa do Big Brother Brasil 22. Antes de dormir nesta madrugada (19) no quarto do Líder, Pedro Scooby ouvia a canção “Só Os Loucos Sabem”, de Charlie Brown Jr, quando se lembrou da esposa, Cíntia Dicker.

Ao tocar o trecho “Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você”, o surfista fez uma declaração à mulher.

“A Cíntia que me ajudou a recomeçar. Ela fez parte do recomeço” afirmou o atleta.

O momento apaixonado continuou na canção seguinte da playlist. Enquanto tocava “Dias de Luta, Dias de Glória”, também na voz de Chorão, Scooby se emocionou olhando as fotos com a modelo, que está no quarto. Ao lado de PA, cantou enquanto segurava os porta-retratos.

Foto/Reprodução

Em outros momentos, Scooby já falou várias vezes sobre sua relação com Cíntia, com quem deve trocar alianças ainda neste ano. Em uma das vezes, o surfista contou aos colegas os “perrengues” para oficializar a união do casal em Portugal, e os planos para uma festa no Brasil. O evento está marcado para outubro, e deve ter Paulo André como padrinho, convite feito pelo carioca no BBB.