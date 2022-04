BBB 22: Scooby e Arthur batem boca por escolhas do grupo

Com a formação de um novo Paredão, os brothers voltaram a discutir sobre os critérios para a votação entre eles

Pedro Scooby, Gustavo e Paulo André voltaram a discutir com Arthur Aguiar por causa do critério adotado pelos brothers do Quarto Grunge para a votação do Paredão que eliminou Jessilane do Big Brother Brasil 22 (Globo).

Na formação da berlinda, Arthur e Douglas receberam o mesmo número de votos da casa. Sobrou para Gustavo, o Líder, escolher quem entre eles seria emparedado. O curitibano escolheu Arthur, alegando que ele não era indicado para o Paredão havia mais tempo e que esse seria o critério combinado entre os brothers do Quarto Grunge.

Ainda na formação do Paredão, Arthur falou que não concordava com a justificativa, já que ele havia sido indicado para o Paredão falso e havia vivido todas as emoções da disputa.

Depois do programa ao vivo, Scooby tentou explicar o raciocínio do grupo a Arthur, dizendo que eles consideraram apenas Paredões em que houve risco dos participantes saírem da casa. O entendimento, segundo Scooby, era o de que a saída no Paredão falso equivalia a ganhar uma dinâmica.

Arthur disse que respeitava a decisão, embora não concordasse com o argumento. Para ele, os brothers deveriam levar em conta a passagem pela berlinda falsa. “A parada é que eu fui em seis [Paredões]. Esse é o meu sexto Paredão. DG foi em em quantos, dois Paredões? Eu fui em seis”, complementou o brother.

Na madrugada deste domingo (17), Scooby debatia com Eliezer sobre os Paredões nos quais o designer havia participado. Douglas, Paulo André, Gustavo e Arthur também estavam no aposento. O assunto voltou para o tema do Paredão falso, e Arthur novamente criticou a decisão dos aliados, dizendo que o critério adotado pelos brothers era muito confortável para eles.

O clima então esquentou. “Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse?”, rebateu Paulo André.

Arthur e Scooby se exaltaram e passaram a bater boca. O surfista disse que a maneira de falar usada pelo ator dava a impressão que o grupo havia se organizado de um jeito “maquiavélico” para votar nele, como se Arthur não fizesse parte do grupo. Segundo Scooby, os brothers passaram uma semana conversando esporadicamente e acabaram concordando entre si na hora da votação.

Arthur rebateu, alegando que não participou das conversas. Ele disse também que continua não concordando com a exclusão do Paredão falso do critério de voto. “Vocês não viveram o que eu vivi”, pontuou o ator. Douglas tentou apaziguar a discussão, sem sucesso. Gustavo entrou na briga em determinado momento, acusando Arthur de “pagar de excluído”.

O bate-boca se acalmou quando Scooby disse sentir que Arthur não havia realmente perdoado os aliados sobre o assunto. “É, acho que ficou mal resolvido para mim”, concordou o ator.