BBB 22: Jessi é eliminada com 63,63 % dos votos

No paredão, a sister enfrentava Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer; Com a saída da professora, restam apenas homens na casa

Jessilane foi eliminada neste domingo (17) do Big Brother Brasil 22 (Globo), com 63,63% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Arthur, Eliezer e Douglas, que receberam 28,54%, 5,91%, e 1,92% dos votos, respectivamente.

Uma enquete divulgada pelo F5 já apontava a eliminação de Jessilane. Até às 22:30 do domingo, ela agregava 50% dos votos da enquete, contra 23% de DG; 14% de Arthur Aguiar e 13% de Eliezer.

Gustavo virou Líder na quinta (14) após vencer uma prova de habilidade e podia, na formação do Paredão, indicar duas pessoas. Ele primeiro escolheu Jessi, alegando que a professora não era indicada à berlinda havia mais de um mês. Depois, dizendo que é um “caçador de Lollipops”, o curitibano indicou Eliezer, o último integrante do Quarto Lollipop ainda na casa.

Na dinâmica do confessionário, Arthur e Douglas receberam o mesmo número de votos. Gustavo foi responsável por escolher quem seria o emparedado. Ele indicou Arthur, novamente usando o critério de maior tempo sem ir à berlinda. Arthur teve direito a um Contragolpe, e puxou Douglas.

A formação do Paredão, porém, deixou o clima entre os brothers do Quarto Grunge um pouco mais tenso. Arthur não concordou com a justificativa usada pelos aliados para emparedá-lo e discutiu com Pedro Scooby, Gustavo, Douglas e Paulo André.