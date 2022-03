BBB 22: quarto Lollipop ensaia comemoração caso Jade volte do paredão

Na berlinda a influencer enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane; O resultado da disputa será anunciado hoje (8) no programa ao vivo

Jade Picon, Laís, Vyni e Eslovênia, do quarto Lollipop, tiveram uma conversa na cozinha da casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), e planejaram uma comemoração caso a influenciadora retorne de seu primeiro Paredão. Ela enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane na sétima berlinda do reality show.

“Se der certo, a gente pula na piscina e grita: ‘Chupa esse pirulito!'”, disse Jade, em referência ao quarto lollipop. “Fechou, fechou!”, concordou Laís. “Chupa esse pirulito’! Vai ser icônico!”, disse Eslovênia.

Arthur Aguiar e Jade Picon foram emparedados pelo Big Fone, a influenciadora atendeu e escolheu o cantor para enfrentá-la na berlinda. Arthur, que ganhou a prova do anjo, imunizou Paulo André.

O líder da semana, Pedro Scooby, indicou Jessilane para o Paredão, sem direito de participar da Prova Bate e Volta. Já no confessionário, Eliezer e Gustavo foram os alvos da casa, mas o ex-casa de vidro, com seis votos, foi o mais votado.

Gustavo, no entanto, escapou da berlinda vencendo de virada a Prova Bate e Volta. Com isso, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane aguardam a decisão do público e um deles deixará a disputa pelo prêmio nesta terça-feira (8).