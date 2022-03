Tiago Abravanel se posiciona e declara sua torcida para Arthur e Jessi

Através das redes sociais, o ex-bbb comentou sobre o reality e afirmou “fora Jade! Vem conversar comigo aqui fora”

Mesmo apertando o botão de desistência e saído do BBB 22, Tiago Abravanel segue sendo mencionado pelos participantes e acompanhando o andamento do programa aqui de fora.

Ontem (7), logo após Jade citá-lo durante o Jogo da Discórdia para apontar Arthur Aguiar como o incoerente da casa, o neto de Silvio Santos declarou sua torcida para que a influenciadora seja a sétima eliminada da edição.

Em um vídeo postado no Instagram, o ator afirmou que não há dúvidas sobre como deve ser o resultado do paredão desta terça (8). “Arthur, Jessi e Jade? Não preciso nem falar que é Fora Jade né Brasil? É isso”. No Twitter o ex-bbb também demonstrou sua torcida.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Emparedados na semana, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane aguardam a decisão do público e um deles deixará a disputa pelo prêmio.

A definição aconteceu na noite do último domingo após votação no confessionário. Gustavo conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta com uma reviravolta na última rodada.

A noite de Paredão começou com Jade e Arthur já emparedados, pois a sister atendeu ao Big Fone, no sábado (5). A surpresa garantiu à pessoa que atendesse o telefone a ida direto para o Paredão ao lado de outra pessoa que ela indicasse.

A influenciadora escolheu levar Arthur Aguiar para o Paredão junto a ela. “Eu e você no paredão”, disse a sister. Portanto, o público irá assistir a disputa tão esperada entre os brothers. Já Jessilane foi indicada ao Paredão por Pedro Scooby, líder da semana.