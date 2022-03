BBB 22: Paulo André se diz desanimado para a prova de resistência

Depois do resultado da última disputa de resistência ser decidida por sorteio, o atleta não se mostrou muito interessado

Com o início da décima semana no Big Brother Brasil 22 (Globo), acontece também mais uma Prova do Líder, de resistência, para definir a liderança. Na última dinâmica com o mesmo molde, Paulo André, Lucas e Natália resistiram 24 horas e o desafio teve de ser interrompido.

Com isso, Lucas foi o ganhador e, consequentemente, o novo líder após a casa realizar um sorteio. A decisão, no entanto, não agradou P.A, que relembrou do episódio durante a prova desta quinta-feira (25).

O atleta demonstrou insatisfação por ficar até a final da última prova de resistência e vê-la sendo decidida por sorte.

“Mano, to sem paciência… to modo ‘Scooby’, juro”, confessou P.A. “Qual é o modo Scooby:”, perguntou Gustavo. “Da última prova. To modo Scooby total. É que depois da última prova deu uma desanimada”, revelou o atleta.

Como está sendo a prova

Em um desafio de resistência, os brothers precisam segurar um batom gigante, sem soltá-los, enquanto passam por situações adversas e elementos inusitados, como água e vento. Como já diz o nome, ganha quem resistir por mais tempo segurando o produto.

Patrocinada pela Avon, todos os participantes terão a oportunidade de vencer a luta pelo poder máximo da atração.

Foto/Reprodução

A dinâmica não terá um limite máximo de tempo estabelecido, diferente de como foi a vitória de Lucas Desta vez, não houve veto do líder e todos os brothers participam da prova. Com isso, a ordem dos participantes foi definida em sorteio. Ficou da seguinte forma:

1. Natália

2. Lucas

3. Eslovênia

4. Douglas Silva

5. Linn da Quebrada

6. Jessilane

7. Arthur Aguiar

8. Eliezer

9. Pedro Scooby

10. Gustavo

11. Paulo André

Até o momento da publicação do texto todos permanecem na disputa.

Dinâmica da semana

Antes de anunciar a Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como seria a dinâmica da 10ª semana do BBB 22. Já com um novo líder definido, a programação será da seguinte forma:

No sábado (26) rola a Prova do Anjo, em que o vencedor vai poder imunizar uma pessoa. Na formação do Paredão triplo no domingo (27), o líder indica uma pessoa, a casa vota no confessionário e os dois mais votados vão para berlinda. Qualquer empate, além de duas pessoas, o Líder vai escolher ‘quem salva’.

Foto/Reprodução

Seguindo a dinâmica, Apenas o primeiro mais votado tem direito ao contragolpe. Todos, menos o indicado do líder, jogam o bate-volta.