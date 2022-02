BBB 22: pai de Maria fala sobre sexo entre a filha e Eliezer

Em uma entrevista, Carlos Câmara mostra total apoio a filha e afirma: “se ela tiver vontade tem que transar mesmo”

O pai da sister Maria, o gari e massoterapeuta Carlos Câmara, comentou sobre as cenas quentes protagonizadas pela filha e Eliezer no BBB 22, na madrugada de quinta (03), após a festa do líder Tiago Abravanel. Segundo ele, se a jovem está com vontade, ela “tem que transar mesmo”.

“Ela é adulta, ela sabe o que é certo e errado. Se ela transou, é porque ela estava com vontade, quem sou eu para discriminar? Eu apoio a minha filha em tudo que ela faz. Se está com vontade, tem que transar mesmo. Essa é minha opinião”, afirmou ele, em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, de Sonia Abrão.

O pai da jovem também foi questionado sobre Maria ganhar dinheiro com fotos nuas na internet. Ele foi direto e respondeu: “Olha, eu acho bonito. Mas ela é maior de idade, paga as contas dela, não posso me meter na vida. Só tenho que apoiar no que ela faz”, relatou.

Na entrevista ao programa, Carlos também falou sobre a persistência da sua filha. “Quando ela quer alguma coisa, ela vai atrás, ela é a pessoa que mostrar ser no BBB. Ela chora, ri, briga e namora. Ela é uma pessoa determinada e esforçada no que faz. Ela foi ali para ganhar. Espero que ela chegue à final e ganhe”, garantiu.

Ele ainda contou que os dois já ficaram com a mesma mulher durante uma festa e só foram descobrir a coincidência no dia seguinte ao evento. “Até hoje a gente ri disso. Foi engraçado pra caramba”, brincou.

Sexo no BBB

Após a noite de sexo na casa mais vigiada, os dois descartaram título de casal. Segundo eles, o relacionamento é apenas uma amizade colorida.

O sexo entre os dois rendeu assunto na casa. Brunna Gonçalves, Bárbara, Jade Picon, Laís e Maria conversaram na sala do BBB 22 sobre as cenas de sexo protagonizadas pelos dois.

Brunna: “Gente, Maria bem transou ontem!”. Laís: “Eu vi, assisti de camarote. Na minha frente, na cama, eu vou fazer o quê? Vou ficar olhando!”. Jade: “Mas dá para ver alguma coisa?” Laís: “Não, eles estavam com o cobertor”.