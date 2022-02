Fernanda Paes Leme chama atenção dos moralistas por conta de sexo no BBB

fernanda paes leme da lição de moral no twitter

Paes Leme deu uma pequena lição de moral na galera que criticou sexo de Maria e Eliezer no BBB.

A atriz Fernanda Paes Leme se incomodou com as críticas que muitos estão fazendo com relação à folia embaixo do edredom de Maria e Eliezer. Os dois participantes já vem se divertindo e se conhecendo melhor dentro da casa do BBB22, se é que vocês me entendem…



Mas a atitude do casal gerou críticas de uma turma que não gostou nem um pouco da cena quente entre o brother e a sister. Muitos alegaram que assistem o programa pela dinâmica do jogo ou que é um absurdo pessoas transando enquanto outras dormem no mesmo ambiente…



Por fim, Fernanda resolveu se pronunciar… ela escreveu: “Me poupem moralistas que no de férias com ex acham o máximo geral transando e no bbb condenam.”

O De Férias com Ex prima pela pegação entre vários participantes. Mas e com o BBB? Pode ter sexo também?

E você é team Paes Leme que pensa: Deixa a galera se jogar? Ou você é time não faça isso? Fica a pergunta!