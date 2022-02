Eu avisei de novo! Maria e Eliezer transam no pós festa e vaza nudes

Nem o Vyni impediu os finalmentes do casal viu?

Estou expert em edredom de Maria e Eliezer, viu? Já havia avisado que rolaria também no pós festa e realmente rolou! Demorou um pouco, pois o apaixonado por Eli, Vyni, tentou impedir deixando Maria fula da vida, mas os dois fizeram acontecer!

🔞🔞 Mais cenas calientes de Maria e Eli #BBB22 https://t.co/tRFgqy3M5o — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 3, 2022

Durante esta manhã, (3), foi um ploc ploc daqueles de deixar os telespectadores chocados tomando café da manhã, com direito a tosse do Vyni como trilha sonora — romântico né? E foi tão intenso que vazou até o bumbum do rapaz!

Eles demoraram a chegar nos finalmentes, porque Laís e Vyni atormentaram o casal dizendo que a família deles estariam assistindo e que não era bacana.

Isso deixou Maria muito brava e ela deitou sozinha querendo xingar meio mundo, enquanto Eli voltou para festa para felicidade de Vyni — que está sendo comparado a VH do ‘BBB20’. Mas o importante que Maria está dormindo felizinha hoje e com certeza não parará por aí!