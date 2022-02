BBB 22: os novos moradores entraram na Casa de Vidro

Enquanto alguns brothers dormiam, a TV Globo fez uma transmissão ao vivo da entrada dos novos moradores na Casa de Vidro

Após uma longa manutenção externa, que inclusive foi questionada pelos participantes pelo horário, finalmente a área externa foi liberada, mas com apenas um botão no meio do Jardim, “Aperte Aqui” indica.

Foto/Reprodução

O primeiro brother a ver o botão foi Douglas Silva e apertou logo de cara. O botão liberava o ‘toldo’ que cobria os vidros da academia, revelando os novos moradores. Laís, Bárbara e DG foram dar as boas vindas a eles.

Douglas saiu correndo para anunciar a novidade para o restante da casa. Eufóricos e impressionados, os participantes foram conversar com Larissa e Gustavo para saber o tempo que estavam confinados e se tinham alguma informação do público.