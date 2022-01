BBB 22: no primeiro ‘raio X’ Jade Picon pede um mimo e diverte os internautas

Desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil, a influenciadora não saiu da boca do povo e vem sendo alvo dos memes do BBB.

Jade Picon é o maior ‘meme’ da edição de 2022. Desde que entrou na casa, a influenciadora foi alvo dos internautas e fãs do reality. Nesta manhã (21), Jade garantiu mais entretenimento ao pedir um ‘mimo’ para a produção. “Vocês poderiam me enviar outros cuidados? Um óleo e um shampoo a seco, principalmente o óleo, porque meu cabelo passou por um processo de pós quimica e está bem danificado. Se eu não passar o óleo, vai ficar uó”, afirmou Jade. Leia também Corrida do amor ou remake de “O Clone”? Jade Picon dividida entre dois amores

“Ela é ídola da molecada” afirma Pedro Scooby ao falar de Jade Picon É claro que a WEB não ia perdoar! Após o pedido feito no confessionário, os internautas riram e pediram: “Gente, alguém avisa? Hahaha um ícone”. Outra fã do programa brincou: “São dias difíceis para as patricinhas! Vai precisar hidratar o cabelo com uma colher de azeite”.