Corrida do amor ou remake de “O Clone”? Jade Picon dividida entre dois amores

Jade Picon dividida entre dois amores

A influenciadora e cota milionária do BBB22, Jade Picon, mal entrou e já parece que teremos possível casal formando, viu? A moça não resistiu ao belo corpo, belo rosto e belo caráter de Paulo André e já tirou casquinhas.

O possível casal já trocou olhares, brincadeiras e até rolou um “deita aqui” da irmã de Léo Picon para o medalhista olímpico. A web já está “shippando” o casal e estão torcendo para que aprofundem essa amizade colorida aí. Mas Picon também atraiu outros olhares…

Foto: Reprodução

Lucas andou sendo muito solicito com a nova coleguinha de confinamento. Aliás, Glória Perez deve torcer pelo casal Lucas e Jade né? Vem aí uma nova versão do “O Clone” no BBB22?

Mas Paulo também está disputado! Afinal de contas, a atriz Maria já deixou claro que já flertava com o boy antes do programa e que estava mega disposta a ficar com ele no confinamento. E já Laís, atraiu o olhar do brother, hein?

