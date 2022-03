BBB 22: Natália compara Eslovênia com Juliette 

“Sinto que é muito forte e querida” comenta a sister sobre a trajetória da Miss com as amigas Jessi e Linn da Quebrada

Após a eliminação de Lucas no Big Brother Brasil 22, Natália conversou sobre a trajetória de Eslovênia no reality com Jessilane e Linn da Quebrada.

“Sinto que a Eslô é muito forte e muito querida pelo público. Não sei se porque a gente veio com a ideia muito fixa do que aconteceu ano passado e por ela ter características muito marcantes também da Juliette”, comentou a mineira.

Linn, então, rebateu a amiga: “Mas ela é completamente diferente”, disse. “Acho que eu vejo ela forte mais pela personalidade que ela tem, pela forma como ela se posiciona…”.

Eslovênia faz parte dos dez participantes remanescentes no BBB 22, e é a única a não ter participado de nenhum Paredão até então.

Lucas, com quem Eslovênia viveu um romance desde o início do reality, era seu maior companheiro dentro da casa, até a eliminação dele nesta terça-feira (29).

“Não aguento mais perder gente. Eu perco todo mundo que eu gosto aqui”, comentou Eslovênia no quarto Lollipop, após a eliminação. Jessi também se emocionou, em outro momento: “Parece que, a partir de agora, vai ser um sofrimento muito grande. A dor é literalmente essa, que estão levando um pedacinho da gente.”