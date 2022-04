BBB 22: Natália comenta sobre ter pedido para Vyni pegar camisinha

Após sua eliminação, a sister foi ao bate-papo com Rafa Kalimann e falou sobre sua trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil

Ao conversar com a apresentadora Rafa Kalimann no programa Bate-Papo BBB (Gshow), Natália disse que foi a timidez o motivo de ela ter pedido para Viny pegar uma camisinha na despensa, antes de a sister ir para cama com Eliezer.

“Eu fiquei com muita vergonha. Sou tímida, Rafa. Eu sou uma mulher tímida. Aí fiquei: ‘Não acredito que vou pegar uma camisinha no BBB 22’. Aí eu falei: ‘Viny, me ajuda?'”, relata a sister sobre o episódio.

A mineira conta que havia prometido a si mesma não fazer sexo durante o confinamento. “Eu fiquei muito constrangida. Porque foi uma das promessas que eu fiz a mim: ‘Não vai acontecer nada no BBB’. E lá estava eu, quebrando mais uma promessa”.

Natália foi eliminada nesta terça (12) do Big Brother Brasil 22 (Globo), com 83,43% dos votos. A mineira disputava a permanência na casa com Gustavo e Paulo André, que receberam 14,3% e 2,27% dos votos, respectivamente.

Agora, Jessilane é a última mulher da casa.

Natália acabou no Paredão por ter sido a mais votada pela casa no domingo (10). Paulo André havia sido indicado pelo Líder Eliezer à berlinda, e Gustavo foi puxado por Natália no Contragolpe.