BBB 22: Naiara Azevedo ficou magoada com a atitude de Jade Picon

Por escolher a cantora para sofrer a “consequência do Líder”, ela desabafou sobre a atitude da influencer que a colocou no paredão

Será que chegou a hora de Naiara Azevedo reagir? Após sofrer a consequência de ir direto ao paredão, a cantora chorou sozinha na área externa e prometeu uma postura diferente no jogo.

“Eu senti que iria por ela. Eu sempre senti que eu era a opção de voto dela, mas eu fiquei calada. Eu sinto. Mas eu não conto minhas coisas pra ninguém. Então, se ela me escolheu para estar ali, só confirmou o sentimento que ela tinha por mim. Ela não ia colocar as meninas [Jessi e Naty] porque elas acabaram de voltar”, desabafou Naiara.

A cantora ainda afirmou que as opções de voto de Jade eram ela ou o Lucas. “Eu não ia tentar me aproximar dela [Jade] e nem vou por ela ser líder. Eu não gosto de ‘baba-ovo’, ainda mais depois de sentir que eu era opção de voto dela”, disse.

Aparentemente abalada, Naiara também relatou sobre o cuidado que teve com a influenciadora quando estava no monstro, e que parecia que Jade e Bruna estavam “debochando” da postura da cantora.

Promessas para a semana

Em uma conversa com Tiago Abravanel e Douglas Silva, Naiara Azevedo cogita a ideia de colocar Jade Picon no monstro, caso ganhe a prova do anjo.

“Eu daria sim o monstro pra ela, sem nem pensar duas vezes”, garantiu Naiara.

Tiago rebateu: “Ela sairia do VIP”.

Rapidamente Naira respondeu: “E eu com isso? Ela pensou duas vezes na hora de me escolher pra sofrer as consequências? Ela sabia que podia ser algo ruim e nem ‘tchum’”.

Após o pedido de desculpas da Líder, a cantora retrucou: “Não precisa pedir desculpas não Jade, já entendi”.