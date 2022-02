BBB 22: com uma prova de memória, Jade Picon se torna a líder da semana

A influenciadora e o colega de confinamento, Vyni, fizeram mais de doze rodadas na prova, mas ela acabou levando.

Vida longa a rainha! Jade Picon venceu a prova do líder desta semana através de um jogo de memória. Na final, a influenciadora enfrentou Vyni, Natália, Tiago, Linn e Eslô. Jade Picon e Vinicius completaram doze rodadas e na décima terceira, o brother errou a posição.

Sobre a prova

Na sala da casa, os participantes receberam as orientações de como seria a Prova do Líder desta quinta-feira (03). Os brothers foram divididos em três grupos, e a disputa tem três rodadas. Desta vez, o jogo foi individual.

“Hoje, a Prova do Líder é Americanas. Vamos às regras: a cada rodada, você deverá pegar o produto no carrinho de compras. No telão, irão aparecer 18 produtos e você deverá identificar a última posição em que seu produto apareceu. Terá que subir no piso de LED e se posicionar sobre o número no qual o seu produto apareceu por último. Toda vez que você acertar um número, você pontua”, detalhou Tadeu.

Foto/Reprodução

“A disputa vai ter uma fase classificatória e uma Final. Na fase classificatória, nós teremos três chaves de seis competidores. Em cada chave, os dois competidores que fizerem três pontos primeiro avançam à Final”, explicou o apresentador.

Consequências do Líder

Antes de decidir quem estaria no VIP esta semana, Jade precisou escolher quatro brothers para sofrer uma consequência surpresa. Por medo de ser algo ruim, a influenciadora escolheu os participantes que não tinham uma boa aproximação com ela, fora eles: Naiara Azevedo, Natália, Jessi e Lucas.

Foto/Reprodução

Natália foi a primeira a abrir o “pergaminho” com o resultado. Ela está imune. Jessi foi a segunda, a professora foi direto para a XEPA. Naiara abriu em seguida, a cantora foi direto ao paredão. E Lucas, foi direto para o VIP.

VIP da semana

Além de Lucas, Jade deu preferência aos brothers que nunca foram para o VIP. Ela escolheu Bárbara, Laís, Vyni e Eli.