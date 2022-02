BBB 22: madrugada tem choro, sentimento de culpa e DR em todos os cantos da casa

Após o Jogo da Discórdia, alguns brothers se reuniram para conversar sobre as acusações que rolaram na dinâmica

A madrugada na casa mais vigiada do Brasil foi quente após o Jogo da Discórdia. Depois de receber quatro banhos de água suja, Natália foi tirar satisfações com Lucas, seu então amigo, e chegou a perguntar se ele a considerava um “cão raivoso”.

Lucas disse que Natália sempre dá patadas e “parece que vai morder” as pessoas e explicou que esse foi o motivo de ter dado uma plaquinha de “jogadora fraca” para ela. A discussão terminou com ela o deixando falando sozinho. Mas depois ambos se abraçaram.

Depois de tudo isso, ao tentar dormir, a designer de unhas teve uma crise de choro no quarto e apontou que haveria uma tentativa da casa de desestabilizar seus sentimentos. “Sinto que há uma marcação muito forte em mim”, afirmou..

Linn da Quebrada saiu em defesa de Natália e disse considerar injusto que apenas ela seja o alvo maior da casa. Também rolou DR entre Arthur e Larissa. Ele achou incoerente da parte dela em escolher Natália para atacar ao vivo, sendo que a nova moradora havia batido na tecla que ninguém deveria bater sempre na mesma pessoa.

A resposta de Larissa foi que ela sabe disso, mas que não poderia bater de frente com quem ela considera forte no jogo por medo de se prejudicar com o público.

As discussões de relação não pararam por aí. Paulo André e Jade também tiveram a primeira treta da temporada entre eles. Em uma acusação de Jade contra Arthur, Paulo André foi uma das únicas pessoas que não concordaram com a alegação da ficante.

No fim ficou tudo bem. Tanto que eles se beijaram e depois decidiram fazer pegadinha com os demais competidores ao fingirem que haviam brigado feio.

Após perder a mão na forma como jogou água em Natália, Maria reconheceu que acabou sendo agressiva com a sister. Em papo com Vyni, ela se disse chateada com a situação.

“Foi totalmente sem querer. Não queria jogar o balde na cabeça dela. Não sei nem o que fiz direito. Ela falou e eu pedi desculpas na hora”, disse a atriz e cantora.