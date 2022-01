Luciano reclama de sister e é pego no pulo! O moço estava reclamando de uma fala da colega de confinamento.

Ah judiação né? A pessoa está em um reality show e não aprendeu que vai ter colegas de confinamento que não concordarão com suas atitudes? Luciano, do BBB22, está chateado, porque Jessi disse que poderia ter um problema futuro com ele. E FOI PEGO NO PULO!

Foto: Reprodução

Luciano falou para Lucas e Natália que, mais cedo, a bióloga falou na jacuzzi que mais para frente poderia ele seria um problema para ela no jogo. Rapaz, a moça chegou com os dois pés: “Eu sou professora, meu ouvido é ótimo e eu sei que você está falando de mim”, MEU BBB ESTÁ VIVO!

Foto: Reprodução

A professora explicou que esse é jeito dela, que ela é brincalhona o tempo todo e fala gesticulando. O que deixou o extremamente bonito extremamente sem graça.

O Luciano estava falando da Jessilane e ela pegou ele no pulo #BBB22 pic.twitter.com/ojLWy8eeKo — HELLIEL🌪 (@citeibrothers) January 22, 2022

Aí depois ele também reclamou por ter sido chamado de arrogante na jacuzzi pelos coleguinhas, quando pedia incessantemente para falar. Disse até que pensou em desistir do programa…

É leitor(a), o jogo começou QUENTE!