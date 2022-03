BBB 22: Festa do Líder Scooby agitou a madrugada na casa

Prancha mecânica e câmera instantânea foram umas das atrações da festa; Papo sobre jogo, novas alianças e curtição tomaram conta da madrugada

A Festa do Líder da semana aconteceu na madrugada desta quinta (10) com o tema ‘Scooby Beach’. Como homenagem à carreira, o surfista teve o seu momento especial junto com os colegas de confinamento.

Na decoração, coisas ligadas ao mar, e claro, ao surfe. Tinha prancha mecânica, uma kombi e várias televisões mostrando as imagens de Pedro surfando em todas as partes do mundo.

O que não pode faltar em uma festa do BBB é papos sobre o jogo e teses para a dinâmica da semana. Algumas DRs tomaram conta da madrugada.

Arthur e Lucas

A aliança entre Arthur Aguiar e Lucas Bissoli parece que está chegando ao fim. Eles tiveram uma conversa séria sobre uma situação que aconteceu ainda quando Tiago Abravanel estava na casa. Durante o último jogo da discórdia, Eliezer trouxe que o estudante de medicina tentou juntar fatos contra o neto de Silvio Santos para indicá-lo ao paredão.

Foto/Reprodução

Mas, o combinado entre ele e Arthur era que Tiago não seria “atacado”. Os dois resolveram conversar e o ator não gostou nada da atitude do brother. “Mas aí ia contra o que a gente tinha combinado”, disse.

A conversa não terminou amigável, e o marido de Maira Cardi confessou para Eli que Lucas não foi leal, e que acabou levando uma “facada nas costas” do estudante de medicina.

Gustavo cogita votar em DG

Em conversa com Laís, Gustavo confessou que votaria em Douglas caso precisasse salvar a médica. Ela disse que se sente ameaçada pelo ator, e confirmou que não votou em Eliezer no último paredão pela proximidade entre os dois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lembrando que Douglas é um grande aliado de Gustavo, e eles até se priorizam dentro do jogo. A atitude do bacharel em direito não agradou os internautas, que criticaram o fato.

Scooby fala sobre Jade

Na festa, os brothers se reuniram para comparar as falas de Arthur com as de Jade no discurso de permanência. Eles chegaram a conclusão que o ator sabe se expressar de maneira simples e direta.

Scooby revelou que não gostou do discurso de Jade, e acredita que ela pode ter se perdido no momento. “Eu acho que nesse mundo, ela errou nos 30 segundos. Ela pode voltar daqui a três dias e ser a maior jogadora do planeta que eu vou ficar o cara mais feliz do mundo, emocionado. Mas se eu tivesse alguma coisa para falar, eu ia falar ‘não fala mais sobre isso'”, disse.

Laís defendeu a influenciadora dizendo que muitas pessoas poderiam estar se questionando o que ela queria fazer no jogo, já que é rica, e que a influenciadora apenas falou de coração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Família Lollipop vai crescer

Em um certo momento do jogo, Lucas conversou com Eslovênia e Laís sobre a possível entrada no quarto. As sisters garantiram que não seria “tão simples” a mudança, mas, se o brother concordar com as estratégias dos lollipopers poderia fazer parte.

Foto/Reprodução