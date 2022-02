BBB 22: Larissa recebe atendimento médico após cair na festa

A sister escorregou e quebrou o dedo do pé durante a Festa do Líder Lucas; Chorando de dor, ela foi levada ao confessionário

A festa do Líder Lucas desta madrugada de quinta-feira (24) não foi tão boa para Larissa. Isso porque a sister acabou sofrendo um acidente em plena véspera de Prova do Líder, que deverá ser de resistência. Na pista de dança, Larissa escorregou e acabou quebrando o dedo de um dos pés.

No momento a sister chorou de dor e precisou ser socorrida e levada para dentro da casa. Pedro Scooby foi quem a carregou e deu assistência, além dos demais participantes que também se preocuparam com seu acidente.

A produção logo chamou Larissa no confessionário e lá ela foi atendida por profissionais da saúde. A ex-participante da Casa de Vidro precisou imobilizar o pé e foi enfaixada.

Já no quarto lollipop após o atendimento médico, Larissa recebeu apoio e companhia dos demais participantes, com exceção de DG, PA, Arthur Aguiar, Gustavo e Scooby. O grupo do quarto ficou um tempo com a sister, que continuou chorando e reclamando de dor.

Antes de se machucar, Larissa conseguiu aproveitar bastante a festa desta noite. A sister dançou no pole dance da festa com tema de “despedida de solteiro” e ainda ganhou o buquê da noiva na cerimônia de casamento de Eslovênia e Lucas, mas rejeitou. “Eu não quero casar não”, disse.