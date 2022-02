Se apaixonou? Jessi fala que Natália está criando expectativas em Eli

Dentro da casa mais vigiada do Brasil o amor está no ar; A professora conversou com Tiago Abravanel e Vyni sobre a relação da amiga

Nesta madrugada (24) aconteceu a festa do Líder da semana, Lucas, no BBB 22. Com o tema “despedida de solteiro”, foi inevitável para Natália e Eliezer não discutir a relação. Os dois estão ficando juntos há algumas semanas.

Em um determinado momento da festa, eles conversaram sobre o rótulo do relacionamento que estão vivendo dentro da casa, algo já discutido antes, mas que voltou à tona após Lucas e Eslovênia simularem um casamento.

A sister falou para Eli que o brother não quer “ficar de casal” com ela, mas ele logo rebateu dizendo que não era bem isso. “Falei que não vamos nos casar. Não somos um casal que namora. Eu falei: ‘são duas pessoas que estão se curtindo aqui dentro'”, explicou.

Naty ficou resistente com a fala do brother, mas eles acabaram se beijando. Em paralelo, Jessilane conversava com Tiago Abravanel sobre a entrega da amiga ao participante e afirmou que não concordava com o romance.

“Se ele não quer nada de verdade, deixa claro. Ela fica criando expectativa”, disse a professora. “Acho paia”, completou. Tiago concordou que Eliezer e Natália estão em “lugares diferentes”, mas discordou da opinião de Jessi. “Acho que ele já deixou claro”.

A sister também comentou com Vyni sobre a situação. “O Tiago falou pra eu não me meter, a Linn falou que não vai falar. Uma vez eu comentei com ela [Natália] e ela disse: ‘Ah, mas é o meu jeito'”, afirmou.

Eliezer e Natália não são próximos no jogo e não são do mesmo grupo. Aliada de Linn da Quebrada, Jessilane e DG, Natália dorme no quarto grunge enquanto Eliezer divide o quarto lollipop com Vyni, Laís, Larissa, Jade Picon e Eslovênia.

Mesmo com as diferenças, a aproximação dos brothers ficou mais intensa com o passar das semanas. Eles até chegaram a ter relações sexuais debaixo das cobertas.

Antes de ficar com Eli, Natália tentou romance com Lucas e Rodrigo. Já Eliezer teve relações sexuais com Maria, expulsa após configurar seu ato como agressão física contra Natália durante um Jogo da Discórdia.