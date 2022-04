‘BBB 22’: Formação de paredão e fim do Lollipop são os destaques do dia

O fim do Lollipop finalmente chegou: na reta final do game, a produção decidiu fechar o quarto colorido e manter o quarto Grunge aberto, para a tristeza de Eliezer

Após Gustavo conquistar a liderança no Big Brother Brasil, a noite desta sexta-feira, 15, será marcada pela formação do 15º paredão da edição.

Será um paredão quádruplo, com duas indicações do líder, uma indicação da casa e um contragolpe do mais votado pela casa.

O fim do Lollipop finalmente chegou: na reta final do game, a produção decidiu fechar o quarto colorido e manter o quarto Grunge aberto, para a tristeza de Eliezer. O brother disse que já pode se considerar o grande vencedor do BBB 22: todos os outros integrantes foram eliminados. Permanecer até agora já é uma conquista para Eli.

A Liderança

O líder teve direito a escolher outros dois integrantes para o Vip. Gustavo optou por levar Arthur Aguiar e Pedro Scooby, deixando Douglas Silva, Eliezer, Jessilane e Paulo André na xepa

A decisão foi comentada por Paulo André e Scooby, que falaram que Arthur iria se vitimizar, caso não tivesse sido escolhido.

O paredão

Gustavo tenta articular a casa para mandar Eliezer e Jessilane juntos para o paredão.

Para Paulo André, os dois no paredão já é uma decisão tomada. Os brothers desconfiam que Eliezer ainda não saiu porque o público teria sentido mais urgência na eliminação de outros integrantes da casa.

Gustavo ouviu atentamente as opiniões dos parceiros para tomar a sua própria decisão como líder. “No primeiro, foi ele, Laís e DG, o que aconteceu nesse Paredão? O DG puxou fora Laís, porque foi a Laís que puxou o DG. E O Eli e a Laís puxaram fora DG. Ninguém puxou o fora Eli. Agora, Lina e Eli puxaram fora Gustavo e eu puxei fora Lina. Era uma oportunidade de tirar uma pessoa de fora”, refletiu.

O líder fica na dúvida sobre quem será o próximo a ser eliminado entre Eliezer e Jessilane. Ele já definiu a sua indicação para o paredão. “Eu vou indicar a Jessi por mais que eu prefira que o Eli seja eliminado.”

Pedro Scooby concordou com a decisão. Ele prefere que Eliezer seja eliminado, porque gosta de conversar com a professora. “Verdade. Eu até prefiro votar no Eli.”

Sabendo da amizade dos amigos com Jessilane, Gustavo acha que o voto em Eliezer é mais fácil de ser justificado pela maioria. “Eu sei. É mais fácil para você e o DG. O Arthur votaria na Jessi antes dele.”

Amigo vitimista

A noite ainda rendeu comentários sobre as escolhas de Gustavo para o Vip e a Xepa. Gustavo, PA e Scooby conversaram sobre o amigo Arthur Aguiar guardar rancor de bobagens e virar as costas à toa.

Paulo André não foi escolhido para o Vip e Gustavo pediu desculpas ao amigo por ele estar mais uma vez na Xepa. PA não pareceu se incomodar. “Ô, esquece. Gustavão fez nada”, respondeu

“Se é com o Arthur, já vira as costas”, comentou Scooby, rindo e concordando com Paulo André. “Se isso acontece com o Arthur ele já vira as costas, se isola, coração partido para todo mundo.. “, brincou PA.

“O moleque tem um coração bom, mas ele leva muito as coisas a ferro e fogo. Hoje em dia a gente não estoura com ele. Quando ele voltou do Paredão falso ele olhou com uma cara pra mim… Se esqueceu de todas as coisas boas que eu falei dele e anulou. Pegou duas coisas que não eram e levou pra ele. Entendeu?”, comentou Pedro Scooby, chateado.

O fim do Lollipop

E finalmente um quarto foi fechado na edição. Com apenas sete integrantes na casa, a produção fechou o quarto Lollipop, fazendo os meninos e Jessi comemorarem a decisão. Já Eliezer pensou em apertar o botão.

