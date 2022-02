BBB 22: Foram anunciados os dois moradores da casa de vidro da edição

Larissa e Gustavo se apresentaram e os perfis dividiram opiniões na WEB; enquanto uns querem que fiquem, outros não

Os novos participantes fazem parte do Grupo ‘Pipoca’ e foram anunciados no programa desta quarta-feira (09). Larissa e Gustavo dependerão da opinião do público para entrar no BBB 22. Se forem aprovados, entrarão domingo na casa, no dia da formação do quarto paredão da edição.

A casa de vidro será montada na academia para receber a dupla. Os que já estão confinados dentro da casa mais vigiada do Brasil levarão um susto na sexta (11) de manhã com a presença dos novos integrantes.

Enquanto se conhecem, o público do programa votará para definir se de fato, Larissa e Gustavo entrarão no BBB 22.

Conheça os novos brothers

Foto/Reprodução

Larissa é natural de Limoeiro, em Pernambuco. Ela é coordenadora de Marketing e Digital influencer, e cursa faculdade de Administração. Com 25 anos, também atua como modelo, realizando prova de roupas para algumas lojas. Além disso, a nova sister já trabalhou como assessora parlamentar, em Recife.

Ela garantiu que sabe bem o que a tira do sério: ser maltratada e, se alguém intimidá-la. Ela ressaltou que, se for preciso, compra a briga dos amigos.

“Sou Larissa, tenho 25 anos. Sou uma pessoa comunicativa, mas também sou bem ignorante. Sou uma pessoa bem explosiva e às vezes sou grossa, ou seja, sou um mix de sentimentos […] Nas provas eu vou dar o máximo de mim! Eu sou uma pessoa palhaça, extrovertida, eu gosto de brincar, de dançar, gosto de tudo! Comigo não tem tempo ruim”, contou Larissa em sua apresentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Gustavo é natural de Curitiba, Paraná. Além de bacharel em direito, ele atua de forma autônoma como investidor do mercado financeiro. Gustavo já atuou como modelo e teve sua fase de concurseiro. Trabalhou durante sete anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e, desde que saiu de lá, precisou se reinventar profissionalmente.

O novo brother se considera engraçado e gosta de brincar com todos. Segundo ele, garante que não foge das responsabilidades e nem esconde suas opiniões. É sincero até demais.

“O hétero top hoje pintado pela ‘lacrolândia’ é uma pessoa branca, bem sucedida. Eu tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito: pô, eu sou hétero e me considero top. Tenho 31 anos e sou formado em direito […] Eu sou um cara competitivo. Sou o cara que se eu for anjo essa semana, e meu amigo não foi e tá com ‘saudadezinha’ da família, eu não vou dar a prova de anjo pra ele. A divisão da comida na casa vai dar problema, se me deixarem com fome vai dar problema. Sou um cara polêmico! Vou desagradar muita gente, mas vou agradar muita gente também”, descreveu Gustavo.

Reações na WEB

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao conhecerem os novos brothers, os internautas dividiram opiniões. O nome de Gustavo e Larissa foram parar em #1 no Twitter. Alguns querem que a dupla entre na casa, já outros, preferem deixar como está.

“O lado bom da entrada do Gustavo é que as pessoas vão perceber que o Barão da Piscadinha [o confinado Lucas] tem uma certa razão em se definir como hétero top do bem”, escreveu um internauta.

“Esse Gustavo aparentemente é a própria caçamba de lixo, já a Larissa é maravilhosa”, comentou outra internauta.

Outro fã do reality mostrou sua sensibilidade com Larissa: “Coitada da Larissa gente! Vai desperdiçar um sonho por culpa da dupla que escolheram. Eu acho injusto. Vamos deixar eles entrarem, no primeiro paredão que ele [Gustavo] for, a gente tira. As relações já estão criadas, ele não vai ser prioridade de ninguém, fiquem tranquilos”.