BBB 22: Felipe Neto compara Larissa e Laís com as irmãs de Cinderela

O youtuber utiliza suas redes sociais para comentar e criticar alguns acontecimentos do Big Brother Brasil 22

O influencer e youtuber Felipe Neto, de 34 anos, voltou a repercutir os acontecimentos do BBB 22, e comparou as confinadas Larissa e Laís com as filhas da madrasta de Cinderela, um dos maiores clássicos dos contos de fadas.

Através de seu perfil no Twitter, o youtuber pontuou que Larissa e Laís são semelhantes a Anastasia e Drizella, filhas de Lady Tremaine, que se torna madrasta de Cinderela após casar com o pai da princesa..

“Larissa e Laís são tipo as filhas da madrasta da Cinderela”, escreveu Felipe Neto.

O influenciador costuma comentar o reality no Twitter. Recentemente, ele falou sobre o fato de Eliezer continuar beijando Natália mesmo com o vírus da herpes ativado, e orientou Maria a processar a apresentadora da RedeTV! Sonia Abrão.

Além disso, Felipe chegou a criticar algumas atitudes de Jade Picon dentro da casa mais vigiada do Brasil, e sofreu ataques dos fãs da influenciadora.