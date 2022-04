BBB 22: Ex-bbb Laís diz que não entendeu emoji de ‘planta’ dado por Natália

A sister fez um desabafo em suas redes sociais após ver as escolhas da última eliminada do programa, Natália

Laís Caldas, ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo), disse que não entendeu o motivo pelo qual Natália lhe atribuiu um emoji de ‘planta’ após sair do reality. Natália foi escolhida pelo público para deixar a casa na terça (13) e teve que atribuir emojis aos outros brothers para o site Gshow.

Laís falou sobre o assunto pelos Stories do Instagram, respondendo a um seguidor que chamava Natália de falsa pela atitude.

“Eu vi que ela me deu planta e eu estou até agora sem entender isso. Mas, calma, ela não é falsa, gente, não é isso. Não entendi, mas tudo certo”, falou a médica.

No Gshow, Natália disse avaliar que Laís não se movimentava muito no início do programa, por isso a escolha do emoji. “Saí e vi algumas coisas que não gostei”, completou a mineira. Bárbara, Brunna Gonçalves e Larissa também receber o símbolo de ‘planta’ de Natália.

Ainda nos Stories, Laís se mostrou positiva sobre a possibilidade de se relacionar com Gustavo, depois que o brother sair do reality.

“Essa é uma pergunta recorde aqui. Estou esperando ele, estou com muita saudade. Até então, sim. Vamos ver, né? Vamos esperar ele sair, vamos ver se vai ter o pedido”, disse a médica, dando uma piscadinha ao final do vídeo.