BBB 22: Equipe de Eliezer pede fim de perseguição ao brother

Após o designer receber uma série de comentários negativos na web, a equipe se pronunciou sobre o ocorrido

Diante das críticas que Eliezer recebeu durante a votação do Paredão contra Linn da Quebrada e Gustavo, os administradores da conta do designer resolveram se posicionar neste domingo (10).

Os comentários negativos vieram antes do resultado final, com algumas parciais que indicam a eliminação de Lina. Muitos fãs do programa e celebridades como Felipe Neto e Anitta demonstraram sua indignação com a possibilidade.

“Estamos sofrendo uma onda de ataques de verificados nas redes, verificados estes que talvez nem assistam ao programa 24 horas e nem votam, para julgar sobre a conduta de jogo e caráter dos participantes, questionando o porquê da Lina sair pro Eli”, escreveram os administradores.

“Não precisa diminui-lo pra enaltecer ou torcer para outro. Mostrem os valores e boas ações dos seus favoritos, vamos agir com menos ódio…”, continuaram.

Eles também reforçaram que eram Fora Lina e alfinetaram que a decisão veio após a equipe da cantora ir contra Eliezer no que eles acreditam ser “totalmente incoerente no jogo”.

“Mas vamos seguir de forma limpa, afinal da porta pra cá, abre-se um novo ciclo pra todos eles!”, concluíram.

Em outro post, com uma retrospectiva da participação do brother, a equipe ressaltou: “Eli, você não está sozinho. Os verificados podem não estar conosco, mas o povo está!”