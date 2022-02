BBB 22: Confira tudo o que rolou na festa da Líder Jade

A madrugada teve de tudo e mais um pouco! Beijo na boca e Dr’s sobre o jogo da Discórdia tomaram conta dos confinados

Na última quarta (09) rolou a festa mais esperada por Jade Picon, a dela! O tema da festa foi: ‘Mundo Fashion’. A decoração tinha diversos itens inspirados no mundo da moda e um espaço específico para os brothers tirarem fotos. Os ‘comes e bebes’ não faltou! A influenciadora pediu comida japonesa, drinks específicos e um combo de Gin.

Na questão de relacionamento entre os confinados, a troca de carinho não faltou. Rolou beijos inesperados entre os brothers, inclusive selinho triplo. Além das trocas de afeto, o papo sobre o jogo também esteve presente.

Desabafos sobre o jogo

Um dia após a eliminação de Naiara Azevedo, os brothers refletiram sobre o jogo. Arthur Aguiar recebeu um abraço de Pedro Scooby, que afirmou que o ator está mais leve.

“Não dá pra descrever a leveza que você está desde o dia que a gente conversou. Bom te ver assim”, disse o surfista.

Em outro momento da festa, Maria desabafou aos prantos sobre seus sentimentos a amiga Lina. Ela contou da saudade que está sentindo dos familiares e está com medo de não aguentar.

“Não estou mais aguentando essa dinâmica, de não ter horário, de não ter rotina… não sei se aguento”, desabafou Maria.

Beijos da noite!

No meio da festa da Líder Jade, rolou um beijo na boca inédito. Natália e Eliezer deram aquele ‘Beijão’ na frente de Jessi e Vyni. Eles estavam no quarto Grunge quando rolou, inclusive Vyni dividiu a cama com os dois enquanto se beijavam.

“Gente, não tem como beijar com vocês por perto”, reclamou, aos risos, a mineira.

O beijo virou assunto na madrugada…

O beijo entre Natália e Eliezer repercutiu pela casa inteira durante a festa. Logo após o fato, Jessilane, que viu tudo bem de pertinho, mandou o seu veredito: Palhaçada!

Depois, Maria foi chamada ao Quarto Lollipop para falar com Eliezer.

“Não fica preocupado porque rolou um beijo. Você é solteiro, Natália é solteira. Natália está carente porque já tem um mês de programa aí, um mês fora de casa… A gente está com saudade de fazer certas coisas. Não é a primeira vez que ela dá em cima de você. E você sempre deu liberdade. Não tem problema nenhum também”, afirmou a cantora.

E rolou um beijo… triplo

Quem pensou que a troca de beijos entre Eli e Naty na madrugada poderia criar um problema de relacionamento na casa, estava super enganado! A designer de unhas conversou com a atriz e cantora na pista de dança e esclareceu a sua versão:

“Nós três somos solteiros, só por isso que rolou. Se eu sentisse que tu estava igual a Eslô, apaixonadinha, eu nunca faria isso”.

Na sequência, as duas trocaram um beijo triplo com Eli.

Não acabou por aí

Maria e Linn também não perderam a oportunidade! Elas deram aquele famoso ‘Remember’ com um beijão.

Lina brincou: “Isso aqui já está virando safadeza, viu?”.

Jade e PA

Enquanto isso, o casal mais ‘shippado’ da casa seguem sem atitude. Sem cerimônias, Natália questionou Jade Picon: “Quando o beijo no PA sai?”.

“Eu gosto dele, mas estou focada no jogo, entendeu? Quando for acontecer, vai acontecer”, respondeu a influencer.

A mineira também contou que o atleta olímpico está “gostando demais” da sister.

DRs sobre o Jogo da Discórdia

O Jogo da Discórdia desta semana pegou fogo, e o assunto não saiu da boca dos brothers. A dinâmica de colar as placas na testa um do outro rendeu. Com termos não muito amigáveis, como “Duas Caras”, “Ardiloso”, “Joga Sujo”, etc, teve gente que não engoliu até agora o que recebeu dos companheiros.

Ou seja, a pista de dança foi um ótimo local escolhido pelos brothers para tirar as histórias a limpo. DG conversou com Lina e Maria. Além dele, Scooby trocou farpas com Eslô.