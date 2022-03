BBB 22: Com placas de traidor, manipulador e medroso, o jogo da discórdia como sempre pegou fogo

Os treze que restam dentro da casa mais vigiada do Brasil precisaram escolher apenas uma placa, escolher o brother e explicar o motivo

Mais um Jogo da Discórdia pra conta do BBB 22. A dinâmica de ontem (14), mais uma vez movimentou o elenco do maior reality do país. Os participantes se reuniram no gramado para o jogo que elevou o clima na casa e, desta vez, tiveram que definir qual participante é o manipulador, traidor ou medroso da edição.

Arthur Aguiar foi o nome mais criticado da semana, com 4 indicações como o manipulador da edição. Cada participante precisou flechar um participante com um dos 3 adjetivos negativos disponíveis na dinâmica: Manipular, Traidor ou Medroso.

Veja quem flechou quem:

Pedro Scooby foi o primeiro a participar e disse que Lucas é o traidor da edição. O surfista falou sobre ter sido alvo do líder da semana no paredão e reclamou que se sentiu pessoalmente atacado com a justificativa de Lucas.

Gustavo, que também está enfrentando a berlinda, disse que Linn da Quebrada é a principal manipuladora da edição. Para ele, Lina consegue influenciar opiniões levantando bandeiras dentro do programa, reclamando que a participante deu a entender na semana anterior que DG era machista no programa. Ele solicitou para a cantora tomar cuidado com as palavras.

Vinícius disse que Gustavo é o manipulador da edição. O emparedado disse que o participante chegou no reality por meio da casa de vidro querendo manipular toda a casa.

Foto/Reprodução

Jessilane acha que Scooby é manipulador e destacou algumas situações na qual o surfista usou algumas de suas falas para distorcer sua opinião e transformar o posicionamento da sister em algo negativo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eslovênia destacou Arthur Aguiar como o manipulador, explicando que ele consegue usar palavras a seu favor para manter-se coerente mesmo manipulando os participantes.

Laís concordou com Eslovênia e acha que Arthur é o manipulador da edição, destacando que ele tenta manipular inclusive o público. Ela disse que ele se faz de coitado e tenta fazer as coisas soarem mais confortáveis para ele. Os participantes protagonizaram uma discussão e Arthur disse que Laís é forçada e se transforma durante a edição ao vivo para se aparecer com o público.

Arthur, por sua vez, assumiu a palavra e atacou Lucas – o líder da semana. O ator acha que o participante foi traidor e desleal no programa ao mudar de ideia sobre suas alianças no reality e criar planos por baixo dos panos, mencionando que Lucas estava arquitetando um paredão para Tiago Abravanel mesmo Arthur sendo um de seus maiores aliados no programa. Para Arthur, Lucas externou um plano e para os outros participantes, o plano era diferente.

Linn acha que Arthur é manipulador porque ele consegue manipular as próprias palavras para fazer as coisas mais benéficas para ele. Lina destacou que Arthur quebra acordos quando suas manipulações não dão certo. O ator não gostou do posicionamento de Lina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Lucas acredita que Eliezer seja o medroso do BBB 22. Ele falou sobre o participante não conseguir se posicionar e preferir bater nos mesmo alvos para evitar se indispor com outros participantes. Eliezer contou que sua decisão de atacar Lucas na dinâmica como uma estratégia para tornar a situação que aconteceu entre eles pública.

Douglas Silva disse que Linn da Quebrada é manipuladora. Ele disse que ela gosta de se envolver e tentar controlar questões que não fazem parte dos assuntos da participante. Para ele, ela se envolve em situações para aparecer.

Paulo André escolheu Lucas para atacar. O atleta disse que o líder da semana é traidor porque mudou de posicionamento dentro do confinamento, foi para o grupo dos meninos e depois virou as costas colocando Scooby na berlinda. PA disse que sentiu que a indicação do líder foi uma traição porque foi de surpresa e não houve uma conversa entre os participantes.

Natália disse que Arthur é manipulador e destacou que o jogador é muito bom no que faz, inclusive em manipular ideias dentro e fora do BBB 22. Ela mencionou a questão entre Lucas e Arthur, destacando que declarar que Lucas foi traidor no reality ou votar em Scooby. Para ela, ele atacar Lucas foi uma estratégia para manipular os meninos contra o participante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Eliezer fechou o Jogo da Discórdia esta semana acusando Jessilane de ser medrosa no reality. Ele diz que a participante evita criar conflitos e seguir atacando sempre as mesmas pessoas nas dinâmicas do programa.