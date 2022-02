Ao usar Libras, Tadeu Schmidt conquista — de vez — o Brasil!

O apresentador ganhou os telespectadores de vez e é o novo namoradinho do Brasil

Sabe quem tem o coração dos telespectadores do ‘BBB22’? Tadeu Schmidt! E sabe que isso significa? TUDO! A eliminação de Rodrigo, na última terça-feira, (1º), foi apenas uma mera simbologia, pois a atitude de Schmidt em usar a linguagem de sinais foi emocionante.

O apresentador do ‘BBB22’, em seu discurso, citou os sinais que o jogo pode mostrar aos participantes ao longo do confinamento. Ao final, em homenagem a Jessilane — que é professora e aprendeu Libras para se comunicar com os alunos surdos —, Tadeu, em Libras, disse: “Professora, não fica triste! Calma, calma!”. O gesto emocionou a sister, os participantes e quem assistia.

O discurso do Tadeu em Libras foi 10/10! #BBB22



Ele disse que era para a professora (Jessi) não ficar triste! 🥺 pic.twitter.com/irtA1ZcGPG — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 2, 2022

Tadeu é unanimidade como o apresentador mais querido do ‘BBB’ pelos telespectadores. Feito esse que Bial e Tiago Leifert não conseguiram, afinal de contas, o último era sempre muito ofendido nas redes sociais, o que o levou a desativar sua conta no Twitter.