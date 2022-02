BBB 22: Boninho fala como será a terceira semana do programa

Em seu Instagram, o diretor do reality comenta sobre a terceira semana e afirma que quer ver “fogo no parquinho”.

Assim como o público, Boninho quer ver o circo pegar fogo dentro da casa do Big Brother Brasil. Por isso, o diretor resolveu realizar outra dinâmica diferente na terceira semana do BBB 22.

“Semana quente no BBB! A gente está preparando uma prova do líder com consequência, uma prova do anjo com consequência e um joguinho da discórdia com aquela brincadeira de: ‘ó, põe na testa o que você acha dele’. Acho que promete”, afirmou Boninho.

Na legenda da postagem ele ainda escreveu: “Semana 3 do BBB, tudo para Tadeu Schmidt se divertir com nossos brothers. Além disso, um paredão diferente e com muitos votos abertos”.

Os fãs do programa gostaram das dinâmicas diferentes e afirmaram que estarão aguardando ansiosamente o fogo no parquinho!