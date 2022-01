Anitta ataca novamente: a cantora já está de olho no novo participante do ‘BBB 22’

Em suas redes sociais, Anitta comentou a beleza do novo brother Rodrigo e afirmou: “Te aguardo na porta do projac”

Anitta não conseguiu acompanhar a estreia do BBB 22 pois estava a caminho de Miami, nos Estados Unidos. Mas, assim que chegou no destino, a cantora fez questão de acompanhar e comentar sobre o programa.

Em seu Twitter, Anitta se mostrou interessada pelo participante Rodrigo Mussi, o paulista de 36 anos. Ela escreveu: “Cheguei agora em Miami e já fui direto assistir o BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte… não seja hétero top bolsominion machista, amém. Te aguardo na porta do projac”.

Ainda no seu post nas redes sociais, a artista comentou que achou mensagens antigas do brother se declarando.

“Opa que eu achei DM antiga no insta se declarando kkkk vamos aguardar os acontecimentos”, completou a cantora.

Rodrigo é de São José dos Campos, em São Paulo, e já viveu um affair com a ex-BBB Anamara, que participou das edições 10 e 13. Ele declara ser do tipo mulherengo: já chegou a ficar com 15 mulheres numa mesma noite. Mas, Anamara afirmou que o participante do BBB 22 não é “hétero top”.

Os fãs de Anitta já deixaram avisado para a cantora que, infelizmente, Rodrigo curtiu uma série de publicações do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram.