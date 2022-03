BBB 22: Anitta defende Scooby e relembra namoro com o surfista

Nas redes sociais, a cantora afirmou que o apelido de Pedro no relacionamento era “tudo certo”, pela calmaria e tranquilidade dele

Anitta, de 28 anos, é uma comentarista fiel do BBB 22 nas redes sociais. Ontem (13), com o surfista Pedro Scooby no Paredão,ela resolveu usar seu “dia de folga” para relembrar o período em que os dois namoravam, e contou até sobre um apelido que deu ao atleta.

“O apelido que eu chamava o Scooby era ‘tudo certo'”, começou em seu Twitter. “Porque gente, acreditem ou não… para ele está tudo certo sempre. O mundo está acabando? ‘Vai estar tudo certo amanhã’, ‘a vida é linda’… meu Deus, Pedro perdi não sei o que: ‘Está tudo certo'”, continuou a cantora, que teve um relacionamento com o surfista entre junho e agosto de 2019.

“Tudo vai estar sempre certo, eu não sabia se ria ou se chorava. Comecem a contar quantas vezes ele fala ‘tudo certo’ nas 24 horas do dia e vocês vão entender”, relembrou Anitta. A artista seguiu dizendo que o “tudo certo” do ex-namorado também foi importante para sua vida.

“Pois muito que bem… difícil acreditar mas tem gente que vive assim. Que realmente não liga. Que está só feliz com o que seja que aconteça e tudo certo. Eu graças a Deus aprendi esse ‘tudo certo’ um pouco e trouxe para minha vida se não eu já tava doidinha da cabeça”, completou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Scooby, indicado pelo líder Lucas, integra o Paredão desta semana ao lado de Gustavo e Vyni. A definição aconteceu na noite deste domingo (13) após votação com direito a contragolpe e votos no confessionário. DG conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.

Após a edição ao vivo do programa, Arthur Aguiar e Pedro Scooby partiram para cima de Lucas, líder da semana. O ex-Rebelde confrontou o brother sobre o seu discurso sobre dinheiro e prêmios ao indicar o surfista ao Paredão.

No início da discussão, Arthur defende que Lucas interpretou de forma errada as suas falas após a Prova do Líder, que durou quase 24h e teve o estudante de medicina como vencedor por sorteio. “Em nenhum momento, eu quis dizer que R$ 20 mil não faz diferença, faz para todo mundo”, esclarece Arthur.

“A questão é simples. Estou falando para a pessoa que eu vou dar o Anjo de lembranças do filho dele. Para mim, R$ 20 mil faz diferença para qualquer pessoa, mas quando estou batalhando pela liderança, não estou preocupado se vou ganhar o prêmio ou não, prefiro ficar mais uma semana no Big Brother. Eu já falei várias vezes para você. Eu achei que estava claro para você.”

“O prêmio para mim são vários fatores. É trazer Jessi para o VIP…”, se defende Lucas. Ambos também discutiram ao falar sobre a situação que envolve Tiago Abravanel. Para Arthur, o estudante de medicina votaria no apresentador sem consultá-lo; “Você foi desleal”, reclama o ator carioca. “Você estava por trás arquitetando o bagulho!”.