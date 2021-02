BBB 21: Gil ‘surta’ após ouvir mentiras na casa: “Me botem no paredão”. Veja vídeos

Gilberto perdeu a cabeça após bate-boca sobre histórias que já tinham rolado sobre votação

A tarde de sábado (21) foi agitada no Big Brother Brasil 21. Gilberto teve um “surto” após descobrir que Karol Conká e Arthur andam mentindo sobre a votação.

Tudo começou quando Conka foi conversar com Gilberto. “Falei com Arthur agora. Estou um pouco chateada, porque em nenhum momento eu citei o nome dele ontem para você. Você chegou para ele e falou que eu falei dele”, disse Karol.

Gilberto, então, foi até Arthur e encarou o crossfiteiro. “Eu quero ouvir da sua boca. Você diz que não fala de jogo, mas você já falou aqui dentro que eu planejei o paredão do Fiuk”, abordou Gil.

Arthur perdeu a paciência com o brother. “Zé ruela do c*aralho. Você quer putaria. Você não quer cachorrada? Vamos lá, p*rra”

Veja os vídeos:

Após o bate-boca, Giberto perdeu a paciência. “Chega! Meu Deus! Me tira daqui”, gritava. “Para! Me botem no paredão! Eu quero sair!”, prosseguia Gilberto, enquanto Juliette e Camilla tentavam segurá-lo.