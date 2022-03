Bastidores da vida e carreira de Hamilton na Fórmula 1 será tema de documentário

“Hamilton trilhou caminhos inéditos no mundo profissional e sua grande presença social e cultural transformou a Fórmula 1 em todo o mundo

Lewis Hamilton vai ganhar um novo documentário sobre os bastidores de sua carreira e a vida fora das pistas. Anunciada nesta quinta-feira, 10, pela Apple TV+, a produção terá acesso total ao heptacampeão mundial de Fórmula 1 e sua equipe na Mercedes. Ainda não há título definido, nem previsão de estreia.

A obra terá produção assinada pelo próprio Lewis Hamilton e sua agente, Penni Thow, além das produtoras One Community e Box to Box Films, mesmos criadores de “Drive to Survive”, série da Netflix sobre a F-1, “Maradona” e “Senna”. A direção será do britânico Matt Kay – conhecido pelo documentário “Ela Luta Sumô” – e vai contar com entrevistas exclusivas de estrelas do esporte

“Hamilton trilhou caminhos inéditos no mundo profissional e sua grande presença social e cultural transformou a Fórmula 1 em todo o mundo. Nascido em uma família de trabalhadores, Lewis teve sucesso em um esporte que não era favorável a ele, mas, no qual, seu talento o fez brilhar por mais de uma década”, disse a Apple TV+ em comunicado.

“Hamilton é atualmente o único piloto negro na Fórmula 1. Utilizando as características que o diferenciam, ele usou sua ascensão ao topo para se tornar um grande promotor de mudanças positivas para gerações futuras”, concluiu.

A temporada 2022 pode ser marcada ainda como o ano mais especial o piloto na Fórmula 1. Caso seja campeão, ele ultrapassa Michael Schumacher no número de títulos e se isola como o maior campeão da história da categoria. Na última temporada, o troféu escapou nas últimas voltas, com Verstappen se sagrando o vencedor de 2021.

Além do documentário sobre Lewis Hamilton, a Apple TV+ prepara o lançamento de “They Call Me Magic”, série que narra a trajetória de Magic Johnson, ex-astro do basquete americano e bicampeão da NBA.

Estadão Conteúdo