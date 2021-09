A brasiliense Bárbara Silva aposta nas nuances do amor com o single “Que Bom Te Ter Aqui”

Acompanhado de videoclipe, a cantora aposta na nova MPB, R&B e Soul para este lançamento

A brasiliense Bárbara Silva lançou o single “Que Bom Te Ter Aqui”, com a combinação de violão e teclado e, acompanhada de videoclipe, a canção é o segundo single do EP “Coisas Vazias Ficam Pra Trás”, que será lançado em breve e também é o segundo trabalho de estúdio da cantora.

Com muita influência da nova MPB, quando decidiu compor a música, transformou a letra em uma história de amor romântico, na fase do experimento e o início de uma paixão, onde há um misto de insegurança e entusiasmo.

Assista ao videoclipe: https://youtu.be/DP9KmzFQmuA

Sobre as nuances da música, Bárbara afirma: “É uma canção romântica. Ela é suave. Para celebrar o amor, para curtir a paixão, lembrar-se de paixão. Eu quis retratar, inclusive, no clipe essa coisa do sentir. Como é bom a gente se lembrar de um amor, como é boa a sensação de lembrar-se do início de um relacionamento, como é bom viver um grande amor, ou amar-se, estar bem, curtir uma fase. Isso é necessário na vida. E é o que todo mundo quer, amar e sentir-se amado. Eu sou a favor do amor. Precisamos disso no mundo”.

Para esta faixa, a cantora uniu talentos brasilienses com seu produtor musical, Henrique Ferreira, para trazer a música ao mundo. Para os próximos meses, Bárbara Silva aposta em singles que precedem seu segundo trabalho de estúdio, com previsão de lançamento para o início do próximo ano.

Ouça “Que Bom Te Ter Aqui” nas plataformas digitais: https://tratore.ffm.to/quebomteteraqui

Conheça a cantora:

https://www.instagram.com/abarbarasilva.musica/