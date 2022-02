Bárbara é o anjo da semana no BBB; Arthur, Douglas e Scooby estão no monstro

Como anunciado anteriormente, o Anjo desta semana tem imunidade e também irá proteger alguém no Paredão de domingo

Bárbara é o Superanjo da semana no Big Brother Brasil 22. Ela ganhou a prova neste sábado (5) e indicou ao Monstro Douglas Silva e Pedro Scooby. Arthur Aguiar também enfrentará o castigo por ter sido o primeiro eliminado da dinâmica.

Como anunciado anteriormente, o Anjo desta semana tem imunidade e também irá proteger alguém no Paredão de domingo (6).

A prova funcionou da seguinte forma. Cada participante tinha três privilégios denominados como Mimos (pizza e sorvete), Poder (voto peso 2 na formação do Paredão) e Dinheiro (R$ 5.000). Os brothers deveriam tirar os privilégios um dos outros.

Arthur foi o primeiro a perder os três em jogadas de Brunna Gonçalves, Viny e Laís. Os últimos no jogo foram Bárbara e Viny, e ela tirou antes o último privilégio do brother. Como ela terminou com o privilégio do Dinheiro, ganhou R$ 5.000.

No castigo do Monstro, os três vão ter que ficar vestidos de mola e juntos o tempo todo. Bárbara escolheu a ordem em que eles devem ficar, com DG no meio, Scooby à esquerda e Arthur à direita.

Formação do paredão

Além de Bárbara que está imune, Natália também não pode ser votada, porque ganhou imunidade após a Prova do Líder na quinta (3). Naiara, por sua vez, já está no Paredão. Neste domingo (6), a líder Jade vai indicar mais uma pessoa e a votação da casa vai mandar outros dois participantes em votação aberta e fechada.

Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão. Os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um. Naiara e os dois indicados pela casa disputam a Prova Bate e Volta, o que possibilitará que um deles se livre da berlinda.