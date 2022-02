Scooby se chateia com Tiago e diz: “A gente ‘tá em um mundo de lacração”

O surfista entrou na onda e ficou muito chateado com o ator após o acusar de bullying

A briga entre Scooby, Tiago, Douglas e Arthur continuou rendendo durante a festa nesta sexta-feira, (4).

Será que grupo Disney vai rachar?

Durante a festa ele desabafou com DG e disse: “Deu o gatilho de algo a mais”, e o ator o aconselhou a se acalmar e que eles sabem quem eles são. Mas que entende o que Pedro está sentindo, porque as palavras ditas no reality show são fortes. Pedro disse que acha que não é o caso de Abravanel, mas que estamos em mundo de lacração e que as causas são importantes, mas não podem ser usadas em vão.

douglas e scooby pilharam com o tiago falando "bullying", scooby disse que e a gente ta em um mundo de lacração #bbb22 pic.twitter.com/0n8zZUL59t — joy ☕️ (@wandasinner) February 5, 2022

Eu te explico o que houve, leitor(a)! DG e Scooby ficaram reverberando a competição de Arthur por conseguir pegar uma pelúcia na máquina e de tentar pontuar bem no martelo, durante a festa de quarta-feira, (2). O marido de Maira não gostou da piadinha e pediu para eles pararem, o que não aconteceu. Ao tentar apaziguar a situação, Abravanel disse que Pedro estava cometendo bullying com Arthur, por continuar “zoando” com ele, mesmo depois dele pedir para parar. Isso magoou profundamente Pedro, mesmo com Tiago pedindo desculpas em seguida.

Tiago tenta pedir desculpa por ter causado a discussão, e Scooby esclarece novamente que chamar de bullying foi excesso. #BBB22 pic.twitter.com/TCiWwoTG6v — TV Globo 📺 (@tvgloboparalela) February 5, 2022

