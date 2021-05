Banda Maria Palheta lança álbum inédito

A banda Maria Palheta lança hoje o álbum “Histórias e Canções”, contendo duas músicas ainda inéditas.

“Histórias e Canções” traz toda a trajetória da banda, mostrando diversas fases da carreira da banda que está na estrada há 13 anos. Com as 13 músicas que compõem o álbum, todos vão poder acompanhar a evolução musical da Maria Palheta ao longo de todos esses anos.

Com referências musicais do que eles mesmos ouviam durante todos esses anos, a Maria Palheta traz em “Histórias e Canções” músicas com estilos de diversas bandas consagradas como One Republic, Coldplay, Maroon 5 e Imagine Dragons, mas claro sem perder a autenticidade que é o carro chefe deles.

A maior parte das composições foram feitas pelo guitarrista, Bruno, que na maioria das vezes costuma ir para algum lugar isolado no meio do mato apenas com seu violão para ter inspiração para escrever as músicas da banda. Neste álbum a Maria Palheta também contou com os amigos compositores Pedro Schin, Digão Bessa, Diego Paiva, André Allgauer e Hygor Zygo, para darem ainda mais estilo as canções.

O álbum “Histórias e Canções” também conta com participações especiais, como a cantora Luli (The Voice Brasil) cantando na música “Saudade”, Pedro Schin em “Sol do Sul” e Fabinho K tocando gaita também na música “Sol do Sul”.