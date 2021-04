Banda ETC lança o single “Ela quis falar”

A nova faixa, que é uma narrativa atual sobre sentimentos e sensações, estará disponível em todas as plataformas digitais na sexta-feira, dia 09 de abril.

A banda mineira ETC lança o single “Ela quis falar”, pela Sony Music. Solidificando a nova fase e sonoridade do grupo, a canção explora o universo dos sentimentos e romances modernos nos tempos atuais. A faixa estará disponível em todas as plataformas digitais, no dia 09 de abril, sexta-feira.



Formada por Dudu, na voz e violão, Vinícius no baixo e Balut na bateria, os três mineiros da ETC conquistaram um grande público em Juiz de Fora/MG, apresentando sempre shows lotados. Além disso, já dividiram o palco com artistas consagrados como Natiruts, Skank, Capital Inicial, Criolo, Paralamas, O Rappa, Lagum, Rael, Maneva, Armandinho, Cidade Negra, Michel Teló, e também os “gringos” Donavan Frankenreiter e The Beautiful Girls.

Durante nove anos de carreira, o trio foi premiado com o WebFestValda (2017), o #ShowLivreDay (2019) e o EDP Live Bands (2019). A banda se apresentou em Portugal, no renomado evento NOS ALIVE em 2019. Mesmo com o fato de a pandemia do novo coronavírus ter afetado o mercado da música, modificado os processos e expectativas, os mineiros se reinventaram aos poucos e continuaram a produzir.



A faixa “Ela quis falar”, chega quatro meses após o lançamento do single “Gostosa”, para consolidar o momento e a busca da banda por novas sonoridades, como conta Balut: “Essa música é a mistura da nossa busca por novos sons sem deixar de lado a história e a construção da ETC como banda. Ela tem o romance, o reggae, a nova mpb e um flow leve e envolvente”.



“A vida mudou muito, mais tempo nas nossas casas, nos nossos espaços, começamos a pensar mais no tempo, descobrir sentimentos e sensações, teve até quem descobriu um romance não é mesmo ?!”, complementa Dudu.

O primeiro lançamento do ano é também a segunda faixa em parceria com a Sony Music, responsável pela distribuição musical. “Ela quis falar” foi produzida por Marlos Vinícius. O público poderá conferir em todas as plataformas digitais.



Ouça agora “Ela quis falar”:https://SMB.lnk.to/elaquisfalar

Lyric “Ela quis falar”:

https://youtu.be/3DLyOYFuJiA

Instagram:

https://www.instagram.com/etcoficial/