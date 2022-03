Banda Calcinha Preta promete ajudar pai de Paulinha Abelha financeiramente de forma vitalícia 

Paulinha Abelha faleceu no dia 23 de fevereiro em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico

O empresário da banda Calcinha Preta Diassis Marques, contou em entrevista como o grupo está lidando com a morte da vocalista

“Todo mundo [os cantores da banda] ainda está muito sentido, mas precisamos trabalhar, sabemos que o que Paulinha mais gostava era fazer o público feliz e levar uma mensagem de amor”, disse Diassis

Ele ainda comentou como está o estado de saúde de Seu Gilson Santos Nascimento, de 66 anos, pai da cantora. Que vive com uma doença degenerativa e mora com Clevinho viuvo de Paulinha, Diassis disse que vai ajudar com a parte financeira de forma vitalícia.

“A banda está dando todo apoio financeiro ao Seu Abelha. Ele continua morando com Clevinho. Mas eu, Silvânia, Diau e Bell nos reunimos e decidimos que, enquanto ele for vivo, daremos todo o apoio financeiro que ele precisar. O home care é pago através do plano de saúde, mas a banda vai manter o resto dos custos com o Seu Abelha, como foi combinado com o Clevinho e a família”, contou.