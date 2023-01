Bailarina Ingrid Silva afirma ter sofrido racismo nos Estados Unidos

Silva È bailarina principal do Dance Theatre of Harlem, em Nova York, e esteve no Brasil no comeÁo deste mÍs para se apresentar na posse do presidente Lula (PT)

A bailarina Ingrid Silva usou as redes sociais para denunciar que sofreu racismo nos Estados Unidos. Ela diz que foi questionada no meio da rua se trabalhava como faxineira.

O caso aconteceu na ˙ltima segunda-feira (16), quando um homem branco ouviu que ela falava portuguÍs e parou para conversar com Silva. O americano comentou que adorava o Rio de Janeiro e perguntou se ela morava na FiladÈlfia.

“Falei que n„o morava na cidade e que estava trabalhando l·. Foi quando ele perguntou se eu trabalhava com limpeza”, relata a bailarina, em um vÌdeo publicado nas redes sociais. “Ele me pegou de surpresa quando falou isso. Fiquei em choque. Em 14 anos morando em Nova York, nunca conversei com alguÈm que achasse que eu estaria limpando sÛ por eu ser uma mulher preta.”

Silva È bailarina principal do Dance Theatre of Harlem, em Nova York, e esteve no Brasil no comeÁo deste mÍs para se apresentar na posse do presidente Lula (PT). Ela fez a apresentaÁ„o de abertura do palco Elza Soares, um dos dois montados na Esplanada dos MinistÈrios, como parte do Festival do Futuro, que celebrou a posse do novo presidente.

“Olha como o racismo e a base da pir‚mide È estruturada para que pessoas pretas n„o tenham a oportunidade de crescer. Quando elas crescem, n„o s„o vistas dessa forma”, disse Silva, que È autora dos livros “A Sapatilha que Mudou Meu Mundo” e “A Bailarina que Pintava Suas Sapatilhas”.

“Ele n„o me associou ‡ diretora de uma grande empresa ou atÈ mesmo a uma bailarina cl·ssica. Quando falei a minha profiss„o, ele ficou surpreso. A cara dele foi de espanto. Mas por que eu n„o poderia ser uma bailarina cl·ssica?”, questiona.

Aos oito anos, Silva foi selecionada para o projeto DanÁando para N„o DanÁar, na Vila OlÌmpica da Mangueira, no Rio de Janeiro.

J· aos 12, ela ganhou uma bolsa para estudar na escola de danÁa Maria Olenewa, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2008, ela foi aceita no Dance Theatre of Harlem e largou a faculdade de danÁa no Rio de Janeiro para se mudar para Nova York.